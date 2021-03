Mannheim. (pol/make) Einbrecher haben in Mannheim in mehreren Fällen die Ermittler der Polizei auf den Plan gerufen. Die laut ersten Informationen nicht im Zusammenhang stehenden Taten ereigneten sich in Neckarau, in den Quadraten und in der Schwetzingerstadt. Während ein Täter ohne Schuhe und mit einem Messer in der Hand den Hausinhaber weckte, gelangte bei einer weiteren Tat der Einbrechende mit einem Bohrer in eine Wohnung. Beim dritten Einbruch gehörten 16 Pakete Klopapier zum Diebesgut.

Ohne Schuhe und mit Messer

Auf leisen Sohlen schlich sich am frühen Mittwochmorgen ein Einbrecher in ein Wohnanwesen im Stadtteil Neckarau. Der Unbekannte drang laut Polizeiangaben durch den Keller in eine Doppelhaushälfte in der Naumannstraße ein. Um keinen Lärm zu verursachen, zog er seine Schuhe aus und ließ sie im Treppenhaus zurück. Anschließend drang er in eine Wohnung des Hauses ein und nahm aus einem Messerblock ein Messer, das später im Flur aufgefunden wurde.

Beim Betreten eines Zimmers leuchtete der Einbrecher einem dort schlafenden Bewohner ins Gesicht, wodurch dieser erwachte. Als sich der Unbekannte rasch entferne, weckte der Bewohner seine noch schlafende Mutter. Gemeinsam konnten sie noch hören, wie der Einbrecher flüchtete und riefen ihm hinterher, stehenzubleiben.

Der Täter entfernte sich rasch und ohne Schuhe in unbekannte Richtung und verlor dabei zumindest einen Teil seiner Beute. In der Hofeinfahrt konnte der Geldbeutel eines Hausbewohners mit dessen persönlichen Papieren aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Einbruch in den Quadraten

Am Dienstag brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in den Innenstadtquadraten ein. Laut Polizeiangaben geschah die Tat zwischen 8.30 und 20.25 Uhr, es handelte sich dabei um ein Mehrfamilienhaus im Quadrat F5. Im vierten Obergeschoss bohrte er zunächst das Schloss einer Wohnungsabschlusstür auf und hebelte die Tür anschließend auf.

In der Zweizimmer-Wohnung durchwühlte er sämtliche Räume und ließ schließlich mehrere Tausend Euro Bargeld mitgehen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen hatten gegen 14 Uhr eine unbekannte männliche Person in dem Anwesen beobachtet, hielten ihn jedoch für den Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes.

Die Person soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein und einen gepflegten Dreitage-Bart getragen haben. Die Person sei mit einer schwarzen Arbeitshose und einer grauen Arbeitsjacke bekleidet gewesen, jeweils mit silbernen Reflektoren. Der Mann soll eine rote Basecap der Marke Nike getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Klopapier-Klau in der Schwetzingerstadt

In Schwetzingerstadt brachen am Freitag unbekannte Täter in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Die Einbrecher drangen laut Polizeiangaben auf unbekannte Weise durch die Haupteingangstür in das Anwesen in der Schwetzinger Straße ein und begaben sich in den Keller. Hier brachen sie drei Kellerabteile mit brachialer Gewalt auf, einen weiteren Raum versuchten sie, aufzubrechen.

Aus zwei der drei Keller ließen die Täter Fahrräder, Fernseher, elektronische Geräte sowie 16 Pakete mit Toilettenpapier mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.