Mannheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat in Mannheim ein Motorrad gestohlen. Er kam aber nicht weit, denn er verursachte einen Unfall, wie die Polizei mitteilt.

In der Nacht auf Donnerstag muss der Dieb im Marsweg am Werk gewesen sein. Ein Spaziergänger fand das stark beschädigte Motorrad in der Straße "Sonnenschein" - er informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge überwand der Langfinger mit Gewalt die Sicherheitsmechanismen und schloss es kurz. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/718490.