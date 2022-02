Mannheim. (pol/sake) Zwei Trickbetrüger klauten einer Kioskbesitzerin am Dienstag, 8.2., 11 Stangen Zigaretten im Wert von 750 Euro.

Die Kioskbesitzerin wolte im Kranichweg im Stadtteil Pfaffengrund beide Kunden bedienen. Sie lenkten sie ab und einer der beiden verwickelte sie in ein Gespräch, während der andere Täter sich in den Lagerraum schlich. Dort entwendete er 11 Stangen Zigaretten, die er in einen mitgeführten Rucksack packte. Anschließend verließt er das Geschäft.

Der andere unbekannte Täter zahlte derweil, um den Schein zu wahren, zwei Geschenkkarten und verließ dann ebenfalls den Laden. Als die Besitzerin misstrauisch wurde, begab sie sich in die Lagerräume, wo sie den Diebstahl feststellte. Sie nahm daraufhin die Verfolgung der beiden auf. Als der "Dieb" in ihr Sichtfeld geriet, hatte sie ihn noch aufgefordert, stehenzubleiben - erfolglos.

Eine vom Polizeirevier eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die beiden Täter wurden von der Kioskbesitzerin wie folgt beschrieben:

Bei beiden Tätern handelt es sich um männliche Personen.

Einer der beiden Täter war etwa 174 cm groß, hatte eine insgesamt sehr schlanke Statur und war etwa 30 Jahre alt. Der Unbekannte hatte schwarze kurze Haare, zum Mittelscheitel frisiert. Er war mit einer Bluejeans, dunkler Jacke sowie einer weißen FFP2 bekleidet.

Der zweite Täter, der das Diebesgut entwendet hatte, war etwa 185 cm groß, kräftige Statur, schätzungsweise 45 Jahre alt, und trug einen rotblonden Stoppelbart. Er war mit einer schwarzen Wollmütze, beigefarbener Cargo Hose mit großen Seitentaschen, hellen Sportschuhen und einer weißen FFP2 Maske bekleidet.

Sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 entgegen.