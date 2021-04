Mannheim. (pol/ppf) Nachdem am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, ein Feuer in einem Bürogebäude in der Industriestraße ausgebrochen war, steht nun die Ursache vorläufig fest: Wie die Kripo herausgefunden hat, dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt eines Starkstrom umwandelnden Trafos entstanden sein. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte bis um 5.30 Uhr, nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen, berichtet die Polizei.