Mannheim. (pol/lyd) Am Montagabend gegen 19 Uhr missachtete ein 72-Jähriger mit seinem Taxi eine rote Ampel und überfuhr eine Radfahrerin. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Straße "Auf dem Sand" in Richtung Speckweg unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 20 an der Ampel hätte halten müssen.

Eine 31-jährige Radfahrerin, die in diesem Moment die Fahrbahn überquerte, wurde daraufhin von dem Fahrzeug erfasst. Hierbei stürzte die Frau auf die Motorhaube des 72-Jährigen und im Anschluss auf die Fahrbahn. Das Rad der 31-Jährigen wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen einen Audi.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach ihrer ersten Behandlung am Unfallort wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.