Mannheim. (pol/mare) Ein Taxi-Fahrer ist in Mannheim einer Fußgängerin über den Fuß und dann weiter gefahren. Das meldet die Polizei.

Am Donnerstag gegen 12 Uhr lief eine 35-jährige Fußgängerin demnach an einer Baustelle in den Quadraten Q4/R4 vorbei. Ein ihr entgegenkommendes Taxi kam der Fußgängerin bedrohlich nahe und fuhr ihr dabei über den Fuß. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Das Taxi hielt in der Nähe kurz an und lies einen weiblichen Fahrgast aussteigen. Danach fuhr der unbekannte Taxi-Fahrer weiter, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrsdiensts Mannheim haben nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Mitfahrerin des Taxis oder weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, können sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter Telefon 0621/174-4270 melden.