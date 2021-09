Mannheim. (pol/lyd) Wegen des Geruchs von möglicherweise ausgetretenem Gas wurde am Donnerstagvormittag ein Supermarkt in der Voltastraße in der Neckarau vorsorglich geräumt.

Neben der Berufsfeuerwehr Mannheim, die derzeit Messungen im Gebäude durchführt, waren die Polizei sowie Rettungskräfte im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt der Feststellung neun Personen im Markt, die vorsorglich vor Ort untersucht wurden.

Kurz darauf gab die Polizei Entwarnung: Die Messungen der Berufsfeuerwehr Mannheim hätten keine Auffälligkeiten ergeben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Geruch von einer falsch befüllten Reinigungsmaschine ausgegangen. Verletzt wurde niemand.