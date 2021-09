Mannheim. (pol/lyd) Am Donnerstagmorgen war auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ein 47-jähriger Mann mit einem verkehrsunsicheren Lastwagen unterwegs, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug fiel einer Streife der Verkehrspolizei kurz nach 9 Uhr auf, als es auf der Diffenéstraße stadtauswärts fuhr.

Er wurde in Höhe der Otto-Hahn-Straße gestoppt und am Fahrbahnrand kontrolliert. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Mängel am Fahrzeug fest.

Eine eingehende Untersuchung durch einen Sachverständigen ergab 27 Mängel, aufgrund derer das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft werden musste. Unter anderem war der Auspufftopf beschädigt, das Gummilager der Kardanwelle war ausgeschlagen und die Hydraulikanlage der Ladebordwand war defekt. Zudem standen durch eine Unfallbeschädigung scharfkantige Teile von dem Fahrzeug ab, wodurch eine erhebliche Verletzungsgefahr von dem Fahrzeug ausging.

Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt, zum Gelände der Verkehrspolizei gebracht und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsstelle wurde von dort die zwangsweise Stilllegung des Fahrzeugs verfügt.

Fahrer und Halter des Fahrzeugs sehen nun Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung entgegen.