Mannheim. (pol/mare) Der Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien in Mannheim. Das teilt die Polizei mit.

Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag, 20 und 5 Uhr beschmierten demnach ein oder mehrere Unbekannte Teile eines Verwaltungsgebäudes in den E-Quadraten. An mehreren Betonsäulen waren Schriftzüge in roter Farbe angebracht. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg prüft derzeit einen möglich politisch motivierten Hintergrund.

Zeugen werden deshalb gesucht. Die Polizei ist erreichbar unter den Rufnummern 0621/1744444 oder 0621/2580.