Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstag gegen 11 Uhr entstand in einem Firmengebäude in der Sonderburger Straße ein Schmorbrand, bei welchem drei Arbeiter leicht verletzt wurden, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand aufgrund eines technischen Defekt eines Stromverteilers. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung.

Noch bevor die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim eintrafen, konnten die Arbeiter den Brand mittels Feuerlöscher löschen. Hierbei zogen sich drei Männer eine Rauchgasvergiftung zu. Zwei davon mussten mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.