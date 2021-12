Mannheim. (pol/mün) Ein Sattelzugfahrer übersah im Mannheimer Stadtteil Vogelstang einen 79 Jahre alten Radfahrer und verletzte diesen schwer. Der Senior wurde nach Angaben der Polizei von der Zugmaschine erfasst und über eine längere Strecke mitgeschleift. Dabei erlitt der 79-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Unfallklinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Ausgang eines Firmengeländes in der Spreewaldallee, als der 79-Jährige auf dem Radweg in Richtung Wallstadt unterwegs war.