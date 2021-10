Mannheim-Seckenheim. (pol/mün) Die Polizei Mannheim sucht einen flüchtigen Motorradfahrer, den sie wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht anzeigen will.

Der Biker war am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einem Unfall in der Neuostheimer Straße bei einem Unfall gestürzt. Nach Angaben der Polizei geriet der Biker wegen seines Fahrstils in den Gegenverkehr und gefährdete einen ihm entgegenkommenden 82-jährigen Autofahrer. Der habe einen Zusammenstoß in letzter Sekunde noch vermeiden und bremsen können. Nachdem der 82-Jährige dem Zweiradfahrer aufgeholfen hatte, rannte der in Richtung Seckenheim davon und ließ das Motorrad zurück.

Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Das zurückgelassene Motorrad wurde sichergestellt und wird im weiteren Verlauf der Ermittlungen auf Spuren untersucht. Der Halter des Motorrads konnte bisher keine Angaben zum Unfallverursacher machen.

Der flüchtige Biker soll nach Zeugenbeschreibungen 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und braune oder gelbe Kleidung getragen haben. Ob der Mann durch den Unfall Verletzungen davontrug, ist nicht bekannt. Der Sachschaden am Zweirad liegt bei 3.000 Euro.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 melden.