Mannheim-Herzogenried/Luzenberg. (pol/lyd) Ein Motorrollerfahrer brachte sich und andere am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr in Gefahr, als er vor einer Polizeikontrolle flüchtete, teilt die Polizei mit.

Eine Polizeistreife hatte den Fahrer des Rollers und seinen Sozius, der keinen Helm trug, in der Herzogenriedstraße zum Anhalten aufgefordert, um eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Der Rollerfahrer ignorierte die Lautsprecher-Aufforderung, beschleunigte und bog nach rechts in den Herrenried ab. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des Rollers auf, dessen Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr.

Unter Einbeziehung des Gehweges überholte er dabei rücksichtlos andere Verkehrsteilnehmer. Sein Sozius sprang in Höhe des Sammelbahnhofs in der Hafenbahnstraße vom Roller ab und wollte zu Fuß weiter flüchten. Er wurde festgenommen. Der Rollerfahrer setzte daraufhin seine Fahrt alleine fort.

Zunächst bog er nach rechts ab, um auf dem Gelände einer Tankstelle zu wenden. Über einen Fußgängerweg fuhr er zurück auf die Hafenbahnstraße, von der er schließlich in die Drosselstraße einbog und verschwand. Den Roller stellte die Polizei in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Luzenberg sicher, wo er von einem Zeugen aufgefunden worden war.

Der Fahrer, der mit einem weiß-blauen Sport-Anzug bekleidet war und einen silbernen Helm trug, konnte flüchten. Den Mitfahrer verbrachten die Beamten zum Revier, wo er nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Die Polizei ermittelt nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Auch die Herkunft des grünen Motorrollers der Marke Gilera gilt es noch zu klären.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Rollerfahrer geben können bzw. Betroffene, die dieser durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdet hatte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon: 0621/33010, in Verbindung zu setzen.