Mannheim-Rheinau. (pri/pol/rl) Zu einem Autounfall kam es in der Wachenburgstraße in Höhe der Konrad-Duden-Schule am Dienstagabend. Laut Polizeibericht hatte ein 26-jähriger seinen Audi am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hochstätt geparkt.

Als er gegen 19.10 Uhr in seinen Wagen stieg und auf die Straße fuhr, übersah er einen heranfahrenden Opel Astra und es kam zum Zusammenstoß. Dabei kam der Opel Astra nach links von der Fahrbahn ab. Er rollte über einen Gehweg, prallte gegen einen Baum und landete dann in einem Metallzaun.

Der 47-jährige Opel-Fahrer und seine 13-jährige mitfahrende Tochter wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Der 26-jährige Audi-Fahrer wurde an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Am Audi entstand 3000 Euro Sachschaden, am Opel rund 10.000 Euro.

Update: Dienstag, 16. März 2021, 23 Uhr