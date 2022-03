Mannheim. (pol/msc) Ein 29-Jähriger verletzte am Donnerstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof einen Mitarbeiten der Deutschen Bahn. Dieser musste seinen Dienst daraufhin abbrechen. Zuvor war der 29-Jährige bereits anderen Reisenden aufgefallen, weil er sich offensichtlich alkoholisiert und aggressiv verhalten habe, so der Polizeibericht weiter. Als die Sicherheitsbeamten der Bahn den Mann auf sein Verhalten und die Maskenpflicht hinwiesen, schrie der 29-Jährige laut Polizeiangaben herum und gestikulierte aggressiv.

Als er nun des Bahnhofs verwiesen werden sollte, biss er einen Mitarbeiter mehrfach in den Arm. Die hinzugerufene Bundespolizei musste den Mann fesseln, um ihn zur Dienststelle bringen zu können. Dort wurde ein Alkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Dem Mann drohen Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.