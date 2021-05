Mannheim. (dpa/lsw) Eine Radfahrerin ist in Mannheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 61 Jahre alte Frau wollte am Freitag in die Straße abbiegen, aus der der Autofahrer kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 25 Jahre alte Fahrer übersah die Frau, die bei dem Unfall zunächst auf die Motorhaube prallte und anschließend stürzte.

Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige setzte seine Fahrt nach dem Zusammenprall fort, sein Beifahrer blieb vor Ort. Wenig später kehrte der Autofahrer an den Unfallort zurück.