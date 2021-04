Mannheim. (dpa/lsw) In Mannheim haben sich Polizisten um eine hilflos umherirrende Entenfamilie gekümmert. Ein Passant verständigte am Samstagmittag die Polizei, da ihm die Entenfamilie auf der Straße auffiel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Vor Ort sicherten die Polizisten die beiden Enten und acht Küken und riefen die Tierrettung. Als die Tierrettung eintraf, flog der Enterich jedoch davon. Auch die Entenmama und ein Küken ergriffen die Flucht. Die restlichen Küken wurden in eine Auffangstation gebracht.