Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Freitag hat die Polizei Gaststätten und Shisha-Bars in Mannheim kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 92,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt, wie die Beamten mitteilen.

Insgesamt wurden zwischen 19 und 1 Uhr 153 Personen in vier Gaststätten und drei Shishabars in der Innenstadt und im Jungbusch kontrolliert. An den Schwerpunktkontrollen waren über 50 Einsatzkräfte beteiligt. Die Beamten stellten dabei 92,5 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei und ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren wegen des Verkaufs eingeleitet.

Zudem wurden 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Schwarzarbeit überprüft. In vier Fällen besteht der Verdacht, dass der Barbetreiber diese nicht oder falsch zur Sozialversicherung gemeldet hat.

Bei zwei befragten Angestellten gibt es konkrete Hinweise darauf, dass der aktuelle Mindestlohn von 9,60 Euro nicht gezahlt wird. Daneben war drei ausländischen Arbeitnehmern nicht gestattet, hier zu arbeiten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.