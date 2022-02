Mannheim. (pol/mare) Um einen betrunkenen Autofahrer, der mehrere Unfälle verursacht hatte, aus seinem Wagen zu bekommen, hat die Polizei in Mannheim am Sonntag zu drastischen Maßnahmen gegriffen: Sie schlug die Scheibe ein und zog den 31-Jährigen aus dem Auto, wie die Beamten mitteilen.

Aber der Reihe nach: Der 31-jährige Mann geriet gegen 4.30 Uhr in einem Lokal in der Johann-Schütte-Straße mit mehreren Personen in Streit. Er verließ daraufhin das Lokal und setzte sich hinter das Steuer seines in der Nähe geparkten BMW.

Gleich nach Fahrtbeginn stieß der 31-Jährige gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und beschädigte sie. Danach fuhr er einfach weiter und bog in die Parsevalstraße ab, wo er gegen ein weiteres Fahrzeug stieß. Als der BMW-Fahrer in die Lilienthalstraße in Richtung Sandhofen abgebogen war, fanden ihn die verständigten Polizeistreifen und verfolgten ihn. Kurz nachdem der BMW in die Kattowitzer Zeile abgebogen war, wurde er schließlich gestoppt. Dabei stieß er nochmals gegen ein geparktes Fahrzeug.

Da der Fahrer nun der Aufforderung der Beamten, auszusteigen, nicht folgte, schlugen diese zunächst die Seitenscheibe ein, öffneten dann die Tür und zogen den 31-Jährigen schließlich unter Zwang aus dem Fahrzeug. Er wurde zum Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Ein Alkoholtest konnte nicht durchgeführt werden.

Inwiefern das Fahrzeug von ihm rechtmäßig und mit Wissen der Halterin genutzt wurde, ist noch unklar. Der BMW wurde noch am Kontrollort der Eigentümerin übergeben. Der bei den Zusammenstößen entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.