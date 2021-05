Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Montagabend eine verletzte Ente von der Autobahn A6 gerettet. Das teilen die Beamten mit.

Am frühen Montagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer eine auf der Bundesautobahn A6 festsitzende Ente. Die Polizei ging diesem Hinweis nach und fand tatsächlich eine weibliche Stockente auf Höhe der Tankstelle Kraichgau-Nord. Diese saß zusammengekauert am linken Fahrbahnrand, unmittelbar an den Betonleitplanken.

Die Ente war offensichtlich verletzt und konnte sich nicht mehr selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Den Beamten vor Ort gelang es jedoch, die Ente einzufangen und sicher in den Streifenwagen zu bringen. Da zunächst von einer ganzen Entenfamilie die Rede war, wurde auch die nähere Umgebung abgesucht, es wurden jedoch keine weiteren Tiere gefunden.

Wie die Stockente auf die Autobahn gelangte und woher die Verletzungen rührten, konnte auch nach eindringlicher Vernehmung des Tieres nicht geklärt werden. So wurde die verletzte Entendame schlussendlich zur weiteren Versorgung an eine örtliche Tierarztpraxis übergeben.