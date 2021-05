Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat fünf Drogendealer verhaftet. Das teilen die Beamten und die Staatsanwaltschaft mit.

Die fünf Männer im Alter von 24, 25, 27, 37 und 41 Jahren stehen im dringenden Verdacht, seit mehreren Monaten in ganz Mannheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln verschiedener Art getrieben haben. Bei der Durchsuchung der Wohnungen in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen wurden am Abend des 19. Mai 1,7 Kilogramm Amphetamin und 344 Gramm Marihuana gefunden. Außerdem fanden die Rauschgiftermittler der Polizei über 5000 Euro Bargeld, zwei Schreckschusspistolen - teilweise mit Munition -, eine Luftdruckwaffe, zwei Macheten, drei Messer, einen Schlagstock sowie mehrere Mobiltelefone und hochwertige Armbanduhren.

Von der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Sie wurden am Donnerstag dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt und dann in verschiedene Gefängnisse eingeliefert.