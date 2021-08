Mannheim. (pol/mare) Zwei Männer haben am Sonntagabend versucht, den Pizzaboten auszurauben. Das berichtet die Polizei.

Der 21-jährige Pizzafahrer wollte kurz vor Mitternacht in der Parkanlage in der Amerikanerstraße eine Pizza ausliefern. Ein 27-Jähriger gab sich als Besteller aus, sagte aber, dass er kein Geld hat. Er forderte den 21-Jährigen auf, ihm die Pizza kostenlos zu geben. Das lehnte der Pizzabote ab und stieg wieder in sein Auto.

Der 27-Jährige und sein 32-jähriger Kumpane verfolgten den 21-Jährigen. Während der 27-Jährige gegen die Tür des Autos trat, versuchte der 32-Jährige, den Geldbeutel aus dem Auto zu stehlen. Der Pizzabote wehrte sich aber, hielt den Geldbeutel fest und fuhr los.

Das Duo wurde wenig später von der alarmierten Polizei am Willy-Brandt-Platz festgenommen. Der 27-Jährige hatte in seiner Bauchtasche ein Messer dabei. Beide Männer waren betrunken, ihnen wurde eine Blutprobe abgenommen, dann konnten sie ihrer Wege gehen. Gegen sie wird nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen ermittelt.