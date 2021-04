Mannheim-Neckarstadt. (ots) Ein wachsamer Anwohner der Waldhofstraße verhinderte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einbruch bei seinen Nachbarn, als dieser gegen 01:40 Uhr eine dunkelgekleidete Gestalt auf dem Grundstück feststellte und sofort die Polizei verständigte. Der Einbrecher erkannte, dass er beobachtet wird und flüchtete in Richtung Herzogenriedstraße. Die hinzugerufenen Beamten stellten auf Höhe der Hausnummer 158 ein herrenloses Trekkingrad sowie eine grüne Umhängetasche fest. In dieser befanden sich Aufbruchswerkzeug, ein abgetrenntes Fahrradschloss sowie diverse Fahrradutensilien, die offenbar von dem Einbrecher zurückgelassen wurden, meldet die Polizei. Auf dem Gepäckträger des Zweirads war außerdem ein Gartenschlauch-Aufsteller eingeklemmt, der kurz zuvor aus einem in der Nähe befindlichen Garten gestohlen wurde. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Gesuchte das Trekkingrad im Wert von rund 500 Euro ebenfalls geklaut hat. Die Ermittlungen hierzu sowie die Spurenauswertung an den aufgefundenen Gegenständen dauern derzeit an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621 33010 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.