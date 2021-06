Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Hoher Sachschaden entstand bei einem Einbruch in der Diffenéstraße. Laut Polizeibericht drangen die Täter in das Gelände ein und montierten an mehreren Fahrzeugen die Steuerelemente ab. Dabei entstand rund 40.000 Euro Sachschaden.

Der Einbruch soll zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Montag, 8.30 Uhr stattfinden. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden.