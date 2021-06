Mannheim. (pol/lyd) Beherzt eingegriffen hat am frühen Montagmorgen ein wachsamer Anwohner in der Brunhildestraße, als er zwei Autodiebe kurzerhand in die Flucht schlug und im Anschluss die Polizei verständigte.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 44-Jährige gegen 3 Uhr von verdächtigen Geräuschen auf der Straße aufgeweckt. Als er nachschaute, sah er zwei unbekannte Männer auf dem Nachbargrundstück, die im Auto seines Nachbarn saßen und dieses offenbar stehlen wollten.

Kurzerhand sprach der 44-Jährige die beiden Autodiebe an, die daraufhin sofort von ihrem Vorhaben abließen und zu Fuß flüchteten. Einer der Täter soll durch ein angrenzendes Gebüsch, sein Komplize in unbekannte Richtung geflohen sein. Ob an dem rund 74.000 Euro teuren Fahrzeug ein Schaden entstand, ist momentan noch unbekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Heidelberg war das Fahrzeug mit einem Keyless-System ausgestattet, das die Täter offenbar für Ihre Zwecke ausnutzten.

Beide Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, schlank, kurze helle Hosen, dunkle T-Shirts.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch vor dem Montagmorgen, im dortigen Wohngebiet gesehen haben bzw. Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung der beiden Autodiebe geben können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444, bei der Polizei zu melden.

Die Polizei gibt zudem folgende Warnhinweise:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Sie können auch beim Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch im Faltblatt "Sicherheit rund ums Fahrzeug" oder unter der Internet-Adresse: www.polizei-beratung.de

Darüber hinaus stehen auch die regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für Auskünfte zur Verfügung. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind die Beratungsstellen in Mannheim, Telefon: 0621/174-1212 und in Heidelberg, Telefon: 06221/99-1234 für Sie da.