Mannheim. (pol/rl) Für einen kuriosen Unfall sorgte ein 20-jähriger Autofahrer in der Neckarau am frühen Mittwochmorgen. Wie die Polizei berichtete war der Opel-Fahrer gegen 1 Uhr auf der Casterfeldstraße in Richtung Schwetzingen unterwegs. Hierbei streckte er seine Hand aus dem geöffneten Fenster.

Plötzlich prallte seine Hand gegen eine an der Straße stehende Warnbake. Durch den Aufprall und den Schmerz erschrak der 20-Jährige so sehr, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen eine weitere Warnbake fuhr.

An dem Auto entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Hand wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei warnt: Bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen lässt sich vermehrt beobachten, dass Personen ihre Arme, Füße oder gar den Kopf während der Fahrt aus dem Fenster strecken. Dies kann bei einem Zusammenstoß zu schweren Verletzungen führen.