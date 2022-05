Mannheim. (pol/rl) Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Parkring zwischen einem Linienbus und einem Motorrad.

Der Linienbus war in Fahrtrichtung Neckarau unterwegs, als er in Höhe der A-Quadrate nach links in Richtung Universität abbog. Wegen eines entgegenkommenden Lastwagen übersah der Busfahrer den dahinter fahrenden Motorradfahrer zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Bus zu verhindern, musste der Motorradfahrer eine Notbremsung ausführen und stürzte.

Glücklicherweise verletze er sich nur leicht und auch an seinem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.