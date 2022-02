Mannheim. (pol/jasch) Erneut terrorisieren Betrügerbanden mit "Schockanrufen" die Rhein-Neckar-Region.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei gingen seit Montag rund 40 Anzeigen wegen Betrugsversuchen aus Mannheim, Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis ein. In einem Fall erbeuteten sie rund 40.000 Euro.

Den betrügerischen Anruf erhielt ein 78-Jähriger aus Ketsch am Mittwoch gegen 11.30 Uhr. Es meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab und berichtete, die Tochter des 78-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch die Bezahlung einer fünfstelligen Geldsumme könne er die Tochter noch vor einer Haftstrafe bewahren. Der 78-Jährige ließ sich von den Tätern am Telefon unter Druck setzen und suchte die geforderte Geldsumme zusammen.

Mit mehreren Schmuckstücken und Münzen im Gesamtwert von rund 40.000 Euro fuhr der 78-Jährige zu dem vereinbarten Übergabeort nach Mannheim. In der Stresemannstraße in der Mannheimer Oststadt traf der 78-Jährige gegen 15 Uhr auf eine ihm unbekannte Frau und übergab ihr auf offener Straße in Höhe der Hausnummer 25 das Geld. Die Frau ergriff sogleich die Flucht.

Als der Mann keinen Anruf erhielt, dass seine Tochter freigelassen wurde, informierte er die Polizei, die den Mann über den Betrug aufklärte.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen in solchen Fällen aufgenommen und sucht besonders

Zeugen, die im Fall des 78-Jährigen aus Ketsch Hinweise geben

können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.

Die Trickbetrügerin, die das Geld entgegennahm, wird wie folgt beschrieben:

weiblich, in etwa 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, leicht gebräunte Haut, braune Haare, auffallend schwarz lackierte Fingernägel, bekleidet mit einem dicken Schal, einer dunklen Stoffmütze, einer braunen Winterjacke, braunen Strumpfhosen und schwarzen Stiefeletten.