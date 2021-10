Mannheim. (pol/rl) Autoknacker hatten es am Wochenende auf mehrere Autos im Stadtgebiet abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zu mehreren Aufbrüchen in den Stadtteilen Oststadt, Fahrlach und Schwetzingerstadt.

Am Freitagabend wurde zwischen 18 und 23.30 Uhr der Kofferraum eines unverschlossenen VW auf einem Parkplatz am Friedensplatz geöffnet. Hier erbeuteten die Täter eine beigefarbene Handtasche, einen Korb mit Kleidung und 300 Euro Bargeld.

Am Samstag zwischen 1.15 und 11.30 Uhr öffneten unbekannte Täter einen in der Tullastraße geparkten VW Golf. Aus diesem wurde ein Geldbeutel gestohlen, in dem sich 20 Euro Bargeld befanden. Zwischen 19 und 21 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrer-Seitenscheibe eines BMWs ein, der in der Gottlieb-Daimler-Straße parkte. Dabei entstand 500 Euro Sachschaden, zudem wurde aus dem Innenraum eine Handtasche gestohlen.

An einem weiteren VW wurde am Sonntag zwischen 0 und 3 Uhr in der Tattersallstraße das Dreieckfenster im hinteren Bereich der Beifahrerseite eingeschlagen. Allerdings gelang es den Tätern in diesem Fall nicht, in das Fahrzeug zu gelangen. Der Sachschaden liegt hier ebenfalls bei 500 Euro.

Inwiefern die Taten mit den bisherigen Autoaufbrüchen im Bereich der Mannheimer Oststadt zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Diebstählen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621/174-3310) in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 13.45 Uhr

Unbekannte Täter schlagen mehrere Autoscheiben ein

Mannheim. (pol/rl) In der Nacht von Sonntag auf Montag, 19./20. September, zwischen 17.30 und 8 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheiben mehrerer Fahrzeuge in der Oststadt ein und entwendeten daraus verschiedene Gegenstände.

Aus einem Wohnmobil in der Sophienstraße wurde ein Bluetooth-Lautsprecher sowie 80 Euro Bargeld entwendet. Am Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden von 400 Euro. An einem weiteren Auto, in der unmittelbaren Nähe entwendeten die Unbekannten ein Ladekabel. Auch hier entstand ein Sachschaden von 400 Euro.

Drei weitere Fahrzeugscheiben wurden im Bereich rund um die Ludwig-Ratzel-Straße eingeschlagen. Ob die Täter aus diesen Fahrzeugen etwas entwendet haben, ist bisher noch unklar. Der Gesamtsachschaden bei diesen Fahrzeugen dürfte mindestens im vierstelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Mannheim Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Zeugen in dieser Nacht etwas Verdächtiges im Bereich um die Sophienstraße oder die Ludwig-Ratzel-Straße wahrgenommen haben, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Stand: Dienstag, 21. September 2021, 14.36 Uhr