Mannheim. (pol/msc) Ein 32-Jähriger hat sich am vergangenen Dienstag gleich zweimal gegen Vollstreckungsbeamte gewehrt. Daher sitzt er seit Mittwoch in Untersuchungshaft, so die Polizei. Ursprünglich wurden die Beamten von Anwohnern verständigt, die Hilferufe gehört hatten. Laut Polizeibericht habe der 32-Jährige versucht, Bargeld und EC-Karte seiner Lebensgefährtin zu erpressen - dabei soll er auch körperliche Gewalt angewandt haben.

Der Beschuldigte soll den alarmierten Polizisten keinen Zutritt zur Wohnung gewährt haben, sodass diese gewaltsam eindringen mussten. Er wurde, obwohl er versuchte sich zu widersetzen, auf das Polizeirevier gebracht. Dort wurde ihm unter anderem ein Platzverweis für die Wohnung seiner Lebensgefährtin ausgesprochen. Wieder auf freiem Fuß soll der 32-Jährige nun zunächst ein parkendes Auto beschädigt haben, im Anschluss erneut zur Wohnung seiner Lebensgefährtin gelaufen sein.

Da der Beschuldigte offenbar erneut versuchte, in die Wohnung einzudringen, wollten die Polizisten ihn laut Bericht erneut festnehmen. Die Beamten gaben an, der Mann hätte inzwischen eine kampfbereite Stellung eingenommen und mit der Faust in deren Richtung geschlagen - sie konnten jedoch ausweichen, ihn zu Boden bringen und erneut festnehmen.

Da der Mann offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl beantragt, er ist inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Erst im Januar wurde er aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er eine Haftstrafe abgesessen hatte.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim ermitteln gegen den Mann wegen versuchter räuberischer Erpressung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung.