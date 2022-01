Mannheim. (pol/sake) In der Silvesternacht kam es gegen 0.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 27-Jähriger war in der Scharhofer Straße in Höhe der Zwerchgasse mit einem bisher unbekannten Mann in Streit geraten. Dabei schlug der Unbekannte dem 27-Jährigen mit einer Flasche auf den Hinterkopf. Der Mann wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Über den Angreifer ist nur bekannt, dass er eine Kappe getragen haben soll. Das Polizeirevier bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.