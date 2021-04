Mannheim. (pol/make) Seinen als Rammbock hat am Donnerstag ein 54-Jähriger benutzt, nachdem er sich mit einem Pkw-Fahrer gestritten hatte. Am späten Donnerstagvormittag kam es laut Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr zunächst in der Zeppelinstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 54-jährigen Fahrer eines Muldenkippers und einem 27-jährigen Audi-Fahrer.

Auslöser dieser Auseinandersetzung soll eine strittige Verkehrssituation zwischen beiden gewesen sein. Offenbar war das Thema noch nicht vollständig ausdiskutiert, weshalb sich beide kurze Zeit später auf dem Gelände einer Tankstelle in der Untermühlaustraße wiedertrafen.

Der Audi-Fahrer war dem Lkw-Fahrer bis dorthin gefolgt. Als der 27-Jährige ausgestiegen war und den Lkw-Fahrer ebenso dazu aufgefordert hatte, setzte der 54-Jährige zurück und schob den Audi des 27-Jährigen, der hinter dem Lkw stand, auf ein weiteres Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Anschließend soll der Lkw-Fahrer mehrmals absichtlich auf den 27-Jährigen zugefahren sein, der sich jeweils zur Seite in Sicherheit brachte. Der 54-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein des 54-Jährigen beschlagnahmt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Szenerie auf dem Tankstellengelände wurde von mehreren Zeugen beobachtet und von ihnen mit den Handys gefilmt. Auch andere Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.