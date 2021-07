Mannheim. (pol/make) Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwoch kurz vor 15 Uhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Diffenéstraße unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam der Anhänger laut Polizeiangaben aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß der mit einem Traktor, der zwei voll beladene Anhänger zog, zusammen.

Der 59-jährige Fahrer des Traktors erlitt dabei Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Traktor wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Schaden von etwa 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Otto-Hahn-Straße bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet.