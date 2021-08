Mannheim. (pol/lyd) Ein 39-jähriger Mann wurde am Montagmorgen im Stadtteil Wohlgelegen nach einem Ladendiebstahl von einem Detektiv festgenommen und versuchte zu flüchten.

Wie die Polizei mitteilt hatte der Detektiv den Mann gegen 9 Uhr in dem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße dabei beobachtet, wie er Waren aus dem Regal nahm und in seinem mitgebrachten Rucksack verstaute. Anschließend verließ er Markt, ohne zu bezahlen.

Der Detektiv sprach den Mann an und bat ihn ins Büro im ersten Obergeschoss. Als der Ladendetektiv gerade die Polizei verständigte, sprang der 39-Jährige aus dem offenen Fenster auf ein Vordach des Einkaufsmarktes, beschädigte dabei die Leuchtschrift der dortigen Apotheke und rutschte vom Vordach auf einen davor stehenden Anhänger.

Da die Plane des Anhängers regennass war, rutschte er aus und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich am Sprunggelenk und konnte seine weitere Flucht zunächst nur kriechenderweise fortsetzen.

Anschließend nahm er sich einen Einkaufswagen als Gehhilfe und flüchtete weiter bis zu einem Glascontainer und versteckte sich. Er konnte dort jedoch von einer Polizeistreife aufgestöbert werden.

Aufgrund seiner bei der Flucht erlittenen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer Operation unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Er war in zurückliegender bereits wegen gleichartiger Delikte auffällig geworden.