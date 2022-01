Mannheim-Suebenheim. (pol/rl) Zu einem Küchenbrand im Stadtteil Suebenheim kam es am Montagabend. Laut Polizei war der Küchenbrand nicht in der Straße "Dünenhof", sondern "Am Dünenrand". Das Feuer wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem Küchengerät den Brand ausgelöst haben. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 25.000 Euro.

Eine 71-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung zur Untersuchung in eine Mannheimer Klinik verbracht. Das Wohngebäude kann nach Lüftung durch die Feuerwehr wieder eingeschränkt bewohnt werden.