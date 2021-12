Mannheim. (pol/sake) Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht dringend nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten.

Am Mittwoch, 22. Dezember, gegen 13.30 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem weißen Peugeot mit MA-Kennzeichen, von der Gärtnerstraße aus, auf dem Weg in die Universitätsklinik Mannheim. Vermutlich auf dem Weg dorthin verursachte der Mann, der sich in einer medizinischen Notlage befand, ein oder mehrere Unfälle.

Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Ein Familienmitglied stellte die frischen Beschädigungen am PKW des 69-Jährigen fest und informierte sofort die Polizei.

Gesuchte Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621 33010 zu wenden.