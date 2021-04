Mannheim-Seckenheim. (pol/rl) Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Montagmorgen ein 19-Jähriger in Seckenheim. Der Fiat-Fahrer war kurz nach 1 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Neuostheim unterwegs. Als in Höhe des Seckenheimer Rathauses eine Katze über die Straße gelaufen sei, sei er ausweichen, sagte er der Polizei. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Der Fiat prallte gegen einen geparkten Mini Cooper, schob diesen erst gegen ein Verkehrszeichen und danach eine Hausfassade. Der Fiat blieb anschließend auf den Straßenbahngleisen liegen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest verliefen bei dem 19-jährigen Fiat-Fahrer ohne Befund.

Die Fahrbahn musste danach von ausgelaufenen Betriebsstoffe gereinigt werden. Aufgrund der blockierten Gleise war der Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen.