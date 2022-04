Mannheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Freitag, 22.4., und Montag, 25.4., in einer Mannheimer Firma ein Kaffeevollautomat im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen.

Die Täter brachen in die Räumlichkeiten in einem Bürogebäude am Willy-Brand-Platz ein und entwendeten den in der Küche im 5. OG aufgestellten Kaffeevollautomat. Die Aufnahmen der im Gebäude installierte Videoüberwachungsanlage wurden gesichert und werden ausgewertet.