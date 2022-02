Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Ein Infiniti landete am Mittwochabend auf der B38 in der Leitplanke. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrer war gegen 20.30 Uhr in Höhe Völklinger Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und schlitterte auf einer Strecke von rund 100 Meter die Leitplanke entlang. In Höhe der Rebenstraße kam der Wagen dann zum Stehen.

Zeugen beobachteten, dass der Fahrer danach ausstieg und sich vom Unfallort entfernte. Nicht nur die linke Fahrzeugseite des Infiniti waren stark beschädigt, auch die linke Radaufhängung war aufgerissen worden. Außerdem lagen mehrere Teile der Achsgeometrie auf dem Boden unterhalb der Leitplanke. Die Leitplanke war ebenfalls stark beschädigt worden.

Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallhergangs können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsunfalldienst melden.