Mannheim. (pol/rl) Zu einem brutalen Streit kam es auf einem Spielplatz in Käfertal am Samstagabend. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 44-jährige ehemalige Lebensgefährte einer 39-jährigen Mannheimer erschien trotz gerichtlichen Annäherungsverbotes gegen 19 Uhr auf dem dortigen Spielplatz. Er bedrohte die Frau zunächst verbal, dann schlug er der 39-Jährigen mit der Faust in den Bauch.

Ein Polizeibeamter, der sich zu diesem Zeitpunkt außer Dienst befand, sah dies. Er versetzte sich in den Dienst und rang den 44-Jährigen zu Boden. Weiterer Zeugen verständigten zwischenzeitlich die per Notruf die Polizei.

Als die erste Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal vor Ort eintraf, versuchte der 44-Jährige den ersten Beamten zu ergreifen. Dieser wurde dabei an einem Finger verletzt.

Erst als eine zweiten Streife eintraf, konnten die Beamten den 44-Jährigen festnehmen und brachten ihn zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Hier erhärtete sich durch einen Test der Verdacht, dass der 44-Jährige berauschende Mittel genommen hatte. Zudem musste der Beschuldigte eine Blutprobe abgeben.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen und erfolgter Gefährderansprache, wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt.

Zeugen des Vorfalls, die beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der 0621/718490 in Verbindung zu setzen.