Mannheim. (pol/rl) Nach einem Unfall in Käfertal am Diestagmittag wurde ein 50-jähriger Autofahrer ins Krankenhaus gebracht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 12 Uhr fuhren ein 68-jähriger Opel-Fahrer und ein 50-jähriger Renault-Fahrer auf der Waldstraße in Richtung Wasserwerkstraße. An einer roten Ampel musste der 50-Jährige seinen Renault anhalten. Der dahinter fahrende 68-Jährige versuchte noch zu bremsen, fuhr aber auf den Renault auf.

Da an der Unfallstelle zufällig ein Rettungswagen vorbeifuhr, konnten sich die Rettungskräfte schnell um den 50-jährigen Verletzten kümmern. Der war jedoch nur leicht verletzt worden, kam aber vorsorglich in ein Mannheim Krankenhaus.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Während der Unfallfallaufnahme kam es auf der Waldstraße zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.