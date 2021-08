Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Mittwoch in Mannheim einen 18-Jährigen erwischt, der per Haftbefehl gesucht wurde. Kurioserweise wurde ihm ein anderes Vergehen zum Verhängnis, wie die Beamten mitteilen.

Denn der junge Mann wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, Kleidung aus einem Geschäft zu stehlen. Gegen 17.30 Uhr bemerkten demnach die Ladendetektive eines Geschäfts in E1, dass der 18-Jährige Kleider in seinen Rucksack steckte. Dann wollte er den Laden verlassen - ohne zu bezahlen.

Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Detektive den Delinquenten, nahmen ihn fest und übergaben ihn der Polizei. Die fand rasch heraus, dass der junge Mann mehr auf dem Kerbholz hat. Entsprechend wurde er nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern einem Haftrichter vorgeführt.