Mannheim. (pol/sake) Als Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau am Dienstagnachmittag, 21. Dezember, um 16.25 Uhr zwei junge Männer in einer Unterführung der Maximilianstraße kontrollieren wollten, flüchteten diese zu Fuß in Richtung B36.

Auf der Flucht kletterten beide über die Leitplanken und rannten über die Fahrspuren. Auf der anderen Seite angekommen konnten die beiden 17- und 18-Jährigen eingeholt und festgenommen werden.

Der Grund der gefährlichen Flucht war eine geringe Menge Haschisch und ein weggeworfenes Messer. Bei der rücksichtslosen Flucht über die Bundesstraße mussten mehrere Autofahrer stark abbremsen, um einen Unfall mit den jungen Männern zu verhindern.

Zeugen, die hierdurch selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden.