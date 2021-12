Mannheim. (pol/sake) Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren haben am späten Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, versucht in einen Kiosk in der Berliner Straße einzusteigen. Ein Fenster hatten sie bereits eingeschlagen, um in das Kiosk zu gelangen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Einbruch und verständigten die Polizei. Durch das schnelle Handeln konnten die Beamten die Jugendlichen umgehend festnehmen und auf das Revier in der Oststadt bringen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Auf dem Weg dorthin leistete ein 16-Jähriger Widerstand gegen die Polizisten und beleidigte sie. Ein 17-Jähriger schloss sich ihm an und wollte die Beamten ebenfalls angehen, was aber von zwei weiteren Beamten verhindert werden konnte.

Die Jugendlichen waren alkoholisiert, was ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte. Alle Beteiligten wurden von deren Eltern beim Polizeirevier abgeholt.