Mannheim. (pol/lyd) Am frühen Sonntagmorgen lieferten sich zwei junge Männer in Alter von 20 und 21 Jahren ein verbotenes Autorennen von der Mannheimer Innenstadt bis nach Neuostheim, teilt die Polizei mit.

Die beiden jungen Männer mit einem VW Passat und einem BMW X1 waren zwei Beamten der Verkehrspolizei an einer roten Ampel in der Möhlstraße aufgefallen. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhren beide in Rennmanier mit durchdrehenden und quietschenden Reifen los, rasten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 120 Kilometer pro Stunde regennasser Fahrbahn, über zahlreiche Kreuzungen und Einmündungen hinweg, durch die Seckenheimer Straße, am Planetarium vorbei in die Schubertstraße.

Die Beamten folgten auf ihren Polizeimotorrädern den beiden Rasern weiter durch die Theodor-Heuss-Anlage bis zum Harrlachweg. Hier konnten sie den VW und den BMW schließlich stoppen und kontrollieren.

Gegen die beiden jungen "Rennfahrer" wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Ihre Führerscheine wurden einbehalten.