Mannheim. (pol/rl) Am Freitagmittag erschien ein 36-jähriger Mann in einer Apotheke in der Innenstadt und wollte ein digitales Impfzertifikat erhalten. Hierzu legte er seinen gedruckten Impfpass vor. Die Mitarbeiter der Apotheke erkannten aber schnell, dass der Mann eine Fälschung vorlegte und verständigten die Polizei.

Der Mann kam zur weiteren Überprüfung auf das Revier Mannheim-Innenstadt. Als er dort seine Unterlagen sowie sein Handy vorzeigen sollte, weigerte er sich plötzlich und versuchte offenbar die digitalen Unterlagen von seinem Handy zu löschen.

Beim Versuch, die beweiserheblichen Gegenstände zu sichern, leistete er zudem Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle entlassen.