Mannheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Mannheim ist ein Hund schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 20-jährige Frau gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW auf der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Mühldorferstraße rannte unvermittelt ein nicht angeleinter Hund von links nach rechts über die Fahrbahn.

Die 20-Jährige konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht mehr verhindern und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Hund schwere Verletzungen.

Die Tierhalterin ging sofort zu einer nahegelegenen Tierarztpraxis, wo das Tier medizinisch versorgt wurde. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.