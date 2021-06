Mannheim. (pol/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Ludwigshafener Straße ereignet. Das berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Autofahrer gegen 16 Uhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich Ludwigshafener Straße / B38a ein und kollidierte dabei mit einem nach links auf die B38a in Fahrtrichtung Mannheim abbiegenden Pkw. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt, die beiden Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Neben Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt und dem Verkehrsdienst sind auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kann es im Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.