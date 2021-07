Mannheim. (pol/mare) Ein 22-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Donnerstag schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der 22-Jährige fuhr demnach um 16.48 Uhr auf der Ladenburger Straße von Vogelstang kommend in Richtung Käfertal. An der Birkenauer Straße ließ er noch eine in Richtung Viernheim fahrende Straßenbahn vorbei, wollte dann die Schienen überqueren und übersah dabei die in Richtung Mannheim fahrende Straßenbahn.

Der 22-Jährige kollidierte mit der Bahn und wurde mit dem Fahrrad zu Boden geschleudert, wobei er eine Beckenfraktur und eine Kopfverletzung erlitt. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht. Einen Helm hatte er nicht getragen.

Der Straßenbahnverkehr musste für 45 Minuten eingestellt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet, größere Beeinträchtigungen ergaben sich nicht.