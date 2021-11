Mannheim. (pol/rl) Bereits am Sonntagnachmittag, 7. November, entblößte sich ein Mann vor einer Joggerin im Stadtteil Wallstadt. Das teilte die Polizei am heutige Mittwoch mit.

Die 47-Jährige joggte gegen 13.50 Uhr auf den Feldwegen bei Wallstadt in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Wallstadt-Ost". In Höhe der Brücke über die Autobahn A6 lehnte der Mann zunächst an einem Geländer und hatte ihr den Rücken zugewandt.

Als die Joggerin auf Höhe des Mannes war, drehte der sich plötzlich zu ihr um und entblößte sich in sexueller Weise. Die Frau joggte weiter.

Wenige Meter weiter traf sie auf eine dreiköpfige Personengruppe. Die 47-Jährige macht die Frau sowie die beiden Männern, von denen einer in einem Rollstuhl saß, auf den Unbekannten aufmerksam. Dann lief sie nach Hause und verständigte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Exhibitionist soll 50 bis 60 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat einen leichten Bauchansatz, ein auffallend rundes Gesicht sowie graumelierte, kurze Haare. Der Mann trug eine Brille mit großen eckigen Gläsern sowie eine dunkelbraune Jogginghose, die durch einen verstärkten Bund an den Beinen auffiel. Zudem trug er ein dunkelgraues Sweatshirt ohne Kapuze sowie eine auffallend ziegelrote Steppjacke.

Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht nun nach Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Besonders die Frau sowie die beiden Männer, die an dem besagten Sonntag als Gruppe unterwegs waren und von der 47-Jährigen angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621/174-4444 zu melden.